Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır

20.07.2022 11:44

Ünlü yorumcu ve oyuncu Hakan Ural, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'Çocuğum var' diyerek çıktı" diyen babasına karşı Instagram hesabından gönderme yaptı. Instagram hesabından peş peşe oğlu, kızı, annesi ve anneannesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Ural, en son gönderisinde, "Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır" sözlerini kaydetti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu müzisyen Selçuk Ural oldu. Oğlu Hakan Ural hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Ural, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ural'ın açıklamalarına Hakan Ural'dan cevap geldi.

"BİR GECE BERABER OLDUK, HAKAN DOĞDU"

Kalaycıoğlu'nun "Hakan Ural hayatına girince sancılı durumlar oldu ve Türkiye'de DNA testi yaptıran ilk insan oldun. Hakan Ural'ı kabul etmeyip test istediğin için pişmanlık yaşadın mı?" sorusu üzerine konuşan Selçuk Ural, "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" dedi.

Babası Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'dan tek cümlelik cevap

HAKAN URAL'DAN CEVAP

Selçuk Ural'ın gümden olan sözlerinin ardından tüm gözler Hakan Ural'a çevrildi. Instagram hesabından peş peşe oğlu, kızı, annesi ve anneannesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Ural, konuyla ilgili tek cümlelik bir açıklama yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ural "Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır" ifadelerini kullandı.

Babası Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'dan tek cümlelik cevap
Babası Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'dan tek cümlelik cevap
Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
YORUMLAR (1)
500
Selçuk Ural'dan 'Torunlarınla görüşüyor musun?' sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem Selçuk Ural'dan 'Torunlarınla görüşüyor musun?' sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem Selçuk Ural, 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş Selçuk Ural, 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş

Selçuk Ural, Hakan Ural, Haberler, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:58 Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 12:17:23. #1.11#
SON DAKİKA: Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement