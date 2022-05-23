Erdal Beşikcioğlu, Uğur Yücel, Hasibe Eren gibi isimlere kadrosunda yer veren Hakim dizisi, bu akşam 7.bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır.
Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir. Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar... Dostu Ömer Arif'i bile...
Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir.
Gülbahar, Azem ve Zümrüt... Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.
Son Dakika › Magazin › Hakim, bu akşam yeni bölümüyle yayında! Azem ile bir arada görülen Ömer Arif hangi kritik kararı verecek? İşte yeni bölümün detayları - Son Dakika