Hakim, bu akşam yeni bölümüyle yayında! Azem ile bir arada görülen Ömer Arif hangi kritik kararı verecek? İşte yeni bölümün detayları - Son Dakika
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Hakim, bu akşam yeni bölümüyle yayında! Azem ile bir arada görülen Ömer Arif hangi kritik kararı verecek? İşte yeni bölümün detayları

23.05.2022 14:14

Atv ekranlarının yeni dizisi Hakim, bu akşam 7.bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Ayşe'nin kendisini Azem'i bir arada görmesi Ömer Arif'i kritik bir karar almaya iter. İşte yeni bölümün detayları...

Erdal Beşikcioğlu, Uğur Yücel, Hasibe Eren gibi isimlere kadrosunda yer veren Hakim dizisi, bu akşam 7.bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

ÖMER ARİF HAYATININ EN ZOR KARARINI VERECEK

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir.

Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır.

AZEM VARLIĞINI YENİDEN HATIRLATMAK İÇİN BÜYÜK BEDELLER ÖDETECEK

Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir. Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar... Dostu Ömer Arif'i bile...

Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir.

Gülbahar, Azem ve Zümrüt... Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.

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Son Dakika Magazin Hakim, bu akşam yeni bölümüyle yayında! Azem ile bir arada görülen Ömer Arif hangi kritik kararı verecek? İşte yeni bölümün detayları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakim, bu akşam yeni bölümüyle yayında! Azem ile bir arada görülen Ömer Arif hangi kritik kararı verecek? İşte yeni bölümün detayları - Son Dakika
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