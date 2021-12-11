Snob Magazin'in özel haberine göre; Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı 'HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin oldu.

Bürsin, Swissotel The Bosphorus Otel'de dün sabah saatlerinde basın toplantısı gerçekleştirmişti. Hande Erçel, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bürsin'e, jest yaptı. Ünlü oyuncu, Bürsin'in kulisini çiçeklerle donattı.

Odaya girdiğinde çiçekleri görünce şok olan Bürsin, hemen telefonla sevgilisine teşekkür ettiği öğrenildi. 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen Erçel ile Bürsin'in evleneceği iddia ediliyor.