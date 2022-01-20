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Hande Erçel'den flaş Demet Özdemir açıklaması! - Son Dakika

Hande Erçel'den flaş Demet Özdemir açıklaması!

20.01.2022 13:16
Hande Erçel'den flaş Demet Özdemir açıklaması!

İki yakın arkadaş olan Hande Erçel ve Burcu Özberk, dün gece Beyoğlu'nda görüntülendi. Erçel, Demet Özdemir ile küstüğü yönündeki iddiaya yanıt verdi. İşte detaylar...

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Erçel, Disney Plus'ta yayınlanması beklenen yeni projesiyle ilgili ilk kez konuştu. Güzel oyuncu "Henüz konuşma aşamasında her şey, net bir şey olursa söyleriz." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

Demet Özdemir ile ilgili çıkan 'Demet Özdemir, hıncını Hande Erçel'den çıkarıp, Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. İddiaya göre gerekçe ise, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı.' haberlerine Erçel "Öyle bir şey olabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Ablası Gamze Erçel'in doğum günü kutlamasında olmayan sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrıldığı iddialarını ise cevapsız bıraktı.

"EVLİLİK TEKLİFİ BEKLEMİYORUM"

Hande Erçel, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten cevabını verdi. Her şeyin bir zamanı var. O gün gelirse neden olmasın?" yanıtını vermişti.

Hande Erçel'den flaş Demet Özdemir açıklaması!
Hande Erçel'den flaş Demet Özdemir açıklaması!
Hande Erçel'den flaş Demet Özdemir açıklaması!

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Demet Özdemir, Hande Erçel, Instagram, Habertürk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel'den flaş Demet Özdemir açıklaması! - Son Dakika Magazin


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