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Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama - Son Dakika

Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama

17.11.2021 21:30
Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama

Bir süredir senaryo okuyan oyuncu Kerem Bursin, önceki gün Etiler'de yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Meslektaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Bürsin, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Yeni proje için bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek detay vermekten kaçınan Bürsin, "Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz" dedi.

"YOĞUN İLGİ BENİ ŞAŞIRTTI"

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren ve yoğun ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu." ifadelerini kullandı.

"REKABET HALİNDE DEĞİLİM"

Sosyal medyada Can Yaman ile kıyaslanması hatırlatılan oyuncu, "Ben rekabet halinde değilim. Olayı rekabet olarak görmek yanlış. Hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz." dedi.

"KENDİ DÜNYAMIZDA MUTLUYUZ"

Sevgilisi Hande Erçel ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Kerem Bürsin, "Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz" dedi.

"EVLENMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"

'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna cevap veren ünlü oyuncu, "İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken" dedi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama
Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama
Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama
Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama
Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama
Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Evlilik, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel ile Kerem Bürsin evleniyor mu? Flaş açıklama - Son Dakika Magazin


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