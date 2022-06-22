Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı

Son olarak Sen Çal Kapımı isimli dizide rol alan ve bu süreçte reklam filmlerinde oynayan Hande Erçel, yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Uzun zamandır düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

KASLI FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 28,2 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, siyah taş detaylı bikinisiyle verdiği pozları "Nerede kalmıştık?" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı. Erçel'in kaslı vücudu ise takipçilerinden tam not aldı.

BİKİNİSİ 10 BİN TL

Kazancını kıyafetlerine harcayan güzel oyuncunun bikinisinin fiyatı da dikkatlerden kaçmadı. Erçel'in siyah taşlı bikinisinin fiyatı 9 bin 250 TL.