Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı

22.06.2022 15:20

Güzel oyuncu Hande Erçel, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı. 28 yaşındaki oyuncu, siyah taş detaylı 10 bin TL'lik bikinisiyle verdiği pozu, "Nerede kalmıştık" notuyla paylaştı.

Son olarak Sen Çal Kapımı isimli dizide rol alan ve bu süreçte reklam filmlerinde oynayan Hande Erçel, yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Uzun zamandır düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

KASLI FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 28,2 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, siyah taş detaylı bikinisiyle verdiği pozları "Nerede kalmıştık?" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı. Erçel'in kaslı vücudu ise takipçilerinden tam not aldı.

BİKİNİSİ 10 BİN TL

Kazancını kıyafetlerine harcayan güzel oyuncunun bikinisinin fiyatı da dikkatlerden kaçmadı. Erçel'in siyah taşlı bikinisinin fiyatı 9 bin 250 TL.

YORUMLAR
500

Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını 'Nerede kalmıştık?' diyerek paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:20 6 yıldır görüştükleri iddia edildi! Cani adam önce genç kadını öldürdü, sonra intihara kalkıştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement