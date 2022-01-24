Hastaneden ilk açıklama geldi! İşte Fatma Girik'in ölüm nedeni!

Aralarında Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi yapımların da olduğu çok sayıda filmde rol alan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik bu sabah 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatma Girik'in ölüm nedeninin ise koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden olduğu açıklandı.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Girik'in ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.

''BİZ KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYDUK''

Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz koronavirüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı" ifadelerini kullandı.