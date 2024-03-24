Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok

Geniş Video İzle

İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirip bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen usta oyuncu Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeni Levent İnanır'dan geldi. İnanır, "Pıhtı atması oldu beyinde. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

24.03.2024 13:59  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. Usta oyuncunun inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, "Pıhtı atması oldu beyinde. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok

TEST SONUCUNA GÖRE TEDAVİ UYGULANACAK

İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilmesi sonrasında çıkan sonuca göre İnanır'a tedavi uygulanacağı bilgisi verildi.

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok

LEVENT İNANIR: HAYATİ TEHLKESİ YOK

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " dedi.

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alındıktan sonra ameliyat geçirmişti.

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır\'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok

Levent İnanır, Kadir İnanır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: tüm Türkiyenin duaları seninle Türkiyenin kadir abisi çok geçmiş olsun 22 2 Yanıtla
  • Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
    14:26 Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi

    Hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Tıkalı damardaki pıhtı alındı, entübe olarak yoğun bakımda takip ediliyor." diyerek İnanır'ın durumunun stabil olduğunu söyledi.

  • Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
    12:18 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

    Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.

  • Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
    11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

    Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a çıkacak test sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi.

  • Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor
    00:36 Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

    Gönül Yazar, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Şarkıcı, ağrılarının artması üzerine hastaneye gitme kararı aldığını ve sol bacağında pıhtı olduğunu öğrendiğini belirtti. Gönül Yazar, zayıfladığını ve tedavi sürecinde serum ve ilaçlarla beslendiğini ifade etti.

  • Gonca Vuslateri Hamilelik Pozlarıyla Gündemde
    00:35 Gonca Vuslateri Hamilelik Pozlarıyla Gündemde

    Oyuncu Gonca Vuslateri, hamilelik sürecinde çektiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Vuslateri'nin hamilelik kilolarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

  • Ünlü Şarkıcı Nev'in Annesi Vefat Etti
    00:33 Ünlü Şarkıcı Nev'in Annesi Vefat Etti

    Ünlü şarkıcı Nevzat Dogansoy, annesi Tülin Doğansoy'un vefat ettiğini duyurdu. Dogansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesine veda ettiğini belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Tülin Doğansoy'un cenazesi pazar günü defnedilecek.

  • Levent'in Babasının Ötanazi Kararı
    20:33 Levent'in Babasının Ötanazi Kararı

    Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Suavi'nin imzasına ihtiyaç duymasıyla yeni bir plan ortaya çıkar. Sadi, Affan ve Feyza'nın nişan merasimi sırasında Hasna ve Müyesser'in Zeynep için tuzak hazırladığını öğrenir. Cüneyd, Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken Nadire'nin Naim hakkındaki şüphesi Meryem'in korkularıyla yüzleşmesine neden olur.


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16“ operasyonlarında 40 şüpheli... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-16" operasyonlarında 40 şüpheli...
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement