Sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. Usta oyuncunun inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, "Pıhtı atması oldu beyinde. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz" dedi.
İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilmesi sonrasında çıkan sonuca göre İnanır'a tedavi uygulanacağı bilgisi verildi.
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " dedi.
Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alındıktan sonra ameliyat geçirmişti.
Son Dakika › Magazin › Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok - Son Dakika
Hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Tıkalı damardaki pıhtı alındı, entübe olarak yoğun bakımda takip ediliyor." diyerek İnanır'ın durumunun stabil olduğunu söyledi.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.
Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a çıkacak test sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi.
Gönül Yazar, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Şarkıcı, ağrılarının artması üzerine hastaneye gitme kararı aldığını ve sol bacağında pıhtı olduğunu öğrendiğini belirtti. Gönül Yazar, zayıfladığını ve tedavi sürecinde serum ve ilaçlarla beslendiğini ifade etti.
Oyuncu Gonca Vuslateri, hamilelik sürecinde çektiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Vuslateri'nin hamilelik kilolarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Nevzat Dogansoy, annesi Tülin Doğansoy'un vefat ettiğini duyurdu. Dogansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesine veda ettiğini belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Tülin Doğansoy'un cenazesi pazar günü defnedilecek.
Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Suavi'nin imzasına ihtiyaç duymasıyla yeni bir plan ortaya çıkar. Sadi, Affan ve Feyza'nın nişan merasimi sırasında Hasna ve Müyesser'in Zeynep için tuzak hazırladığını öğrenir. Cüneyd, Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken Nadire'nin Naim hakkındaki şüphesi Meryem'in korkularıyla yüzleşmesine neden olur.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)