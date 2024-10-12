Havza'da İlk Kıvılcım Konseri Coşkusu - Son Dakika
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Havza'da İlk Kıvılcım Konseri Coşkusu

Havza\'da İlk Kıvılcım Konseri Coşkusu

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen konserde gençler coştu, Şaziye Demir şampiyonluklarıyla anıldı.

12.10.2024 11:51
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Samsun'un Havza ilçesinde gençler, 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü tarafından sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen ve Okan-Volkan kardeşlerin sahneye çıktığı İlk Kıvılcım konserinde coştu.

Konserden önce konuşma yapan 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, "Konseri, Havza'nın Milli Mücadele'deki yerine atfen İlk Kıvılcım adı ile düzenledik. Düzenlediğimiz konserde amacımız kulübümüz çatısı altında spor yapan genç yeteneklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak. İlçemizin önde gelen iş insanlarının ve firmalarının sponsorluğunda düzenlendiğimiz konserde diğer bir amacımız ise kulüp olarak ilçemiz gençlerinin yanında ve destekçisi olduğumuzu göstermek. İnşallah bundan sonra da kulüp olarak gençlerimizin sosyal hayatlarına dokunacak ve renk katacak etkinliklerimiz ile gençlerimizin yanında yer alacağız" dedi.

Kaya ayrıca, "Kulüp olarak gençlerimize ve sporcularımıza verilen desteğinin önemi 14 yaşındaki Şaziye Demir kardeşimizin dünya şampiyonasında 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olması ile kendini bir kez daha gösterdi. Kulüp olarak her zaman gençlerimizin yanında olacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Şaziye Demir ise "Bu süreçte kulübümden ve okulumdan aldığım destek benim hayatımı değiştirdi. Bana inan ve güvenen insanları ile birlikte çıktığımız yolda dünya şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızın okutmanın gururunu yaşadım. Başta kulüp Başkanımız Aydın Kaya olmak üzere banan inanan ve güvenen herkese desteklerinden ötürü teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Okan ve Volkan kardeşler sahneye çıktı. Konserde gençler, ikilinin seslendirdiği sevilen şarkılar ile gönüllerince eğlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Havza'da İlk Kıvılcım Konseri Coşkusu - Son Dakika

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