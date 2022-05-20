Hisarcık'ta Gençlik Şöleni - Son Dakika
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Hisarcık'ta Gençlik Şöleni

20.05.2022 10:21
Hisarcık'ta Gençlik Şöleni

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Şöleni düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Şöleni düzenlendi.

Akşam saatlerinde Gençlik Parkında Bando eşliğinde başlayan gençlik yürüyüşü Kapalı Pazar yerinde sona erdi. Yürüyüş esnasında marşlar söylendi, meşaleler yakıldı.

Yürüyüşe, Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, daire müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen müzik programında sahne alan "Grup Kuytu", seslendirdikleri parçalarla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Programda ayrıca, "Kim bin gayme İster" isimli komedi formatında yarışma ve Hisarcık şivesiyle kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere Başkan Fatih Çalışkan tarafından ödül verildi.

Gençlerle güzel bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan bayram kutlamalarının ardından, Hisarcık Belediyesi olarak istiklal meşalesinin yakıldığı tarihte bando ve marşlar eşliğinde gençlik yürüyüşü yaparak, ilçemiz Kapalı Pazar Yerinde konser düzenledik. Şenlik havasında bir bayram yaşamanın sevinci ile katılım sağlayan tüm öğrenci ve halkımıza sonsuz teşekkür ediyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta Gençlik Şöleni
Hisarcık'ta Gençlik Şöleni
Hisarcık'ta Gençlik Şöleni
Hisarcık'ta Gençlik Şöleni
Hisarcık'ta Gençlik Şöleni
Hisarcık'ta Gençlik Şöleni
Hisarcık'ta Gençlik Şöleni

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

19 Mayıs, Hisarcık, Kütahya, gençlik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hisarcık'ta Gençlik Şöleni - Son Dakika


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