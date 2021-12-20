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Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı - Son Dakika

Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı

20.12.2021 13:11
Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı

Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" dedi. Gazeteci Arif Hür, "Hülya Avşar'ın bu sözlerinin basına yansıdığı gün Ankara'da lüks bir mekanda yemek yediğini öğrendim" deyip çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Şarkıcı Hülya Avşar, magazin muhabirlerinin 'ekonomi' sorusu üzerine "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız" dedi.

"GEREKİRSE SİMİT YİYECEĞİZ"

Sözlerini sürdüren Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avşar'ın bu sözleri sonrası gazeteci Arif Hür, çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Hür, "Hülya Avşar'ın bu sözlerinin basına yansıdığı gün Ankara'da lüks ve bilinen bir restoranda yemek yediğini öğrendim" dedi.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Artan kur fiyatları nedeniyle milyonlarca insanın alım gücünün düştüğü ve burnundan soluduğu bir ortamda 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar, halk nezdinde az olan itibarını iyice sıfırladı.

Hülya Avşar'ın magazin muhabirlerine yaptığı açıklamanın TV'de yayınlandığı günün sabahında Ankara'da lüks ve bilinen bir restoranda kahvaltığı yaptığı bilgisine ulaştım.

"SOFRASINDA SİMİT HARİÇ NE ARARSAN VAR..."

Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Hülya Avşar'ın keyfi bir hayli yerinde...

'Gerekirse simit yiyeceğiz' diyen Avşar'ın sofrasında simit hariç her türlü yiyeceğin olması da gözlerden kaçmadı.

"ELE VERİR TALKIMI KENDİ YUTAR SALKIMI"

Bu fotoğrafları gördükten sonra, Hülya Avşar'ın Ankara'da kahvaltı yaptığı mekanın fiyatları hakkında bilgi edindim. Serpme kahvaltının 140 TL'den, pide fiyatlarının 120 TL'den başladığını öğrendim.

Hülya Avşar'ın açıklamalarıyla zıt yaşantısını gördükten sonra, 'Ele verir talkımı kendi yutar salkımı...' demeden edemiyor insan..."

HÜLYA AVŞAR'IN HAYAT HİKAYESİ

10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi.

Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğudur, kız kardeşi Helin Avşar'dır. Hülya Avşar baba tarafından Ardahanlıdır ve Kürt aşiretine mensuptur, anne tarafından Balıkesir Edremitlidir.

Annesi Emral Avşar, 6 Şubat 2009'da kanser hastalığından hayatını kaybetti.

1983 yılında Bulvar gazetesinin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evli olduğu ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Hülya Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Aynı yıl Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyer basamaklarını çıkmaya başladı.

Müzik eğitimi alarak müzikallerde performans sergiledi, albümler yaptı. 1995 yılında yayınladığı 'Yarası Saklım' adlı albümü 1,1 milyon satış yaparak kariyerindeki en çok satan albümü oldu.

HÜLYA AVŞAR'IN KARİYERİ

1998 yılında yayınladığı 'Hayat Böyle' albümü büyük ilgi gördü. 2002 yılında piyasaya çıkardığı 'Aşıklar Delidir' albümünde Sezen Aksu ve İlhan Şeşen'e ait şarkılar, dönemin en çok dinlenenler listesinde yer aldı.

2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde 'en iyi kadın şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Hülya Avşar, Günaydın'da köşe yazarlığı yaptıktan sonra, Hülya Avşar Show'u hazırladı ve sundu. Programıyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyununun yanı sıra reklam filmlerinde oynadı ve 'Hülya' adlı aylık dergi çıkardı.

2001 yılında 'Hülya Avşar by H' adlı markayı hayat geçirdi. Kendisinin de üzerinden çıkarmadığı siyah-beyaz düz tişörtler satışa sunuldu.

Spora ve tenise tutkunluğuyla bilinen Hülya Avşar'ın 2001 yılından bu yana kendi adını taşıyan Hülya Cup Tenis Turnuvası düzenleyerek buradan elde ettiği gelirle eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkanı sağladı.

ÖZEL YAŞAMI

1963 doğumlu olan Hülya Avşar, 2021 yılı itibariyle 58 yaşındadır. Hülya Avşar Beşiktaş taraftarıdır.

1979-1981 yılları arasında Mehmet Tecirli ile, 1997-2005 yılları arasında Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı. İkinci evliliğinden 'Zehra' (d.1998) adında kızını dünyaya getirdi.

Hülya Avşar 1.68 cm boyunda, 58 kilo ve terazi burcudur.

HÜLYA AVŞAR DİZİLERİ

1982 - İntibah

1993 - Sevginin Gücü

1996 - Süper Yıldız

1999 - Ah Bir Zengin Olsam

2000 - Savunma

2004 - Zümrüt

2004 - Kadın İsterse

2006 - Kadın Severse

2015-2016 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2021 - Masumiyet

HÜLYA AVŞAR FİLMLERİ

1983 - Kahır (Hülya)

1983 - Haram (Hülya)

1983 - Çelik Mezar (Gül)

1984 - Karanfilli Naciye (Naciye)

1984 - Tutku (Hacer)

1984 - Ömrümün Tek Gecesi (Gülseren)

1984 - Yabancı (Hülya)

1984 - Kaptan (Melike)

1984 - Güneş Doğarken (Nalan)

1984 - Ayşem (Ayşe)

1984 - Nefret (Hülya)

1985 - Tele Kızlar (Çağla)

1985 - Ölüm Yolu (Zeynep)

1985 - Mavi Mavi (Sibel)

1985 - Sekreter (Hülya)

1985 - Tapılacak Kadın (Sabiha)

1985 - Suçlu Gençlik (Neslihan)

1985 - Paranın Esiri (Başak)

1986 - Uzun Bir Gece (Gülsüm)

1986 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Fatmagül)

1986 - Dağlı Güvercin (Azize)

1986 - Üç Halka 25 (Gülçiçek)

1986 - Kısrak (Hülya)

1986 - Aşk Hikayemiz (Sevda)

1986 - Alın Yazım (Hülya)

1986 - Sevda Ateşi (Maviş Gülcan)

1986 - Mavi Melek (Billur Elif)

1987 - Yarın Yarın (Şeyda)

1987 - Bir Kırık Bebek (Gülizar)

1987 - Çil Horoz (Ayten)

1987 - Geri Dön (Gamze)

1987 - Alamancının Karısı (Zeliha)

1987 - Ziyaret (Arzu)

1988 - Aşıksın (Deniz)

1988 - Hülya (Hülya)

1988 - Melodram (Esra)

1989 - Öğretmen Zeynep (Zeynep)

1989 - Fotoğraflar (Neslihan)

1989 - Fazilet (Fazilet)

1990 - Benim Sinemalarım (Nesibe)

1993 - Hasan Boğuldu (Emine)

1993 - Berlin in Berlin (Dilber)

1995 - Bir Kadının Anatomisi (Sibel)

1999 - Salkım Hanımın Taneleri (Nora)

2002- Yeşil Işık (Elif)

2004- Kalbin Zamanı (Belkıs)

2005- İki Genç Kız (Leman)

2005 - Hababam Sınıfı Askerde (Zehra)

2007 - Bir İhtimal Daha Var (Alev)

2011 - 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan (Hürrem Sultan)

2011 - 72. Koğuş (Fatma)

2018 - Selfie (Hülya)

HÜLYA AVŞAR ALBÜMLERİ

1988 - Her şey Gönlünce Olsun

1990 - Hatırlar mısın?

1991 - Hülya Gibi

1993 - Dost Musun Düşman mı?

1995 - Yarası Saklım

1998 - Hayat Böyle

2000 - Sevdim (Single)

2002 - Aşıklar Delidir

2009 - Kişiye Özel

2011 - Geçmiş Olsun (Single)

2013 - Aşk Büyükse

2017 - Sen Olmazsan (Single) (Rafet El Roman ile)

2019 - Saymadım Kaç Yıl Oldu (Single)

Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı
Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı
Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı
Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı
Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı
Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı
Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Hülya Avşar, Türkiye, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hülya Avşar hakkında şok gerçek! Arif Hür açıkladı - Son Dakika
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