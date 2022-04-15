Hülya Avşar, sahne performansı için gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hülya Avşar, sahne performansı için gün sayıyor

15.04.2022 18:07
Hülya Avşar, sahne performansı için gün sayıyor

Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da karşılayacak olan başarılı sanatçı Hülya Avşar, muhteşem sahne performansı için gün sayıyor.

Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da karşılayacak olan başarılı sanatçı Hülya Avşar, muhteşem sahne performansı için gün sayıyor.

Türkiye'nin en güzel kadın sanatçıları arasında yer alan Hülya Avşar, bayramın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi akşamı vereceği konserle "Azka Bayram Konserleri"nin açılışını yaparak 2022 yazına sahnede merhaba diyecek. Çok özel sahne performansı için repertuarına yepyeni şarkılar ekleyen başarılı sanatçı, sürprizleriyle de herkesi şaşırtacak. Konser performansı için modacılarına yeni kıyafetler sipariş eden Hülya Avşar, sesi ve eşsiz yorumu ile hayranlarının karşısına çıkıyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Alkolün Dozunu Kaçırdı! Sokakta Olay Çıkardı Alkolün Dozunu Kaçırdı! Sokakta Olay Çıkardı Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardım Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardım

Ramazan Bayramı, Hülya Avşar, Bayram, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hülya Avşar, sahne performansı için gün sayıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: Hülya Avşar, sahne performansı için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement