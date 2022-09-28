Hayranlarını Üzen Haber Geldi! - Son Dakika
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Hayranlarını Üzen Haber Geldi!

28.09.2022 18:14
Hayranlarını Üzen Haber Geldi!

İlk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki Kusursuz Kiracı hayranlarını üzen gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ekranda yaprak dökümü erken başladı. Birbirinden iddialı dizilerin ekran yarışına sahne olan televizyon dünyasında ilk final haberi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen sezon sonunda çekilmeye başlanan FOX'ın "Kusursuz Kiracı" dizisinin ekran ömrü kısa oldu.

REYTİNGLER DÜŞÜK ÇIKTI

MF Yapım imzalı dizinin dünkü reyting sonuçları da düşük çıkınca erken final kararı alındı.

Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz'i buluşturan proje 6. bölümde ekrana veda edecek.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Mona bir sabah işe gitmek üzere evden çıkarken uzun süredir çekişmeli olduğu ev sahibiyle kavga eder. İşe vardığında, dün gece şehirde bir süredir olduğu gibi yine bir ev kundaklaması vakası yaşandığını öğrenir ve habere gönderilir. Olay yerinde rakip haber sitesinin muhabiri olan Yakup'la tanışır. Zıt karakterlere sahip Yakup ve Mona, mesai boyunca hemen her konuda ters düşerek didişseler de alttan alta da birbirlerinden hoşlanırlar. Ancak aynı gün içinde Mona' nın evsiz kalmasıyla Yakup bir teklifte bulunur: Kendisi yurtdışındayken ölen dedesinden kalan bir apartman dairesi vardır.

Garip bir mimariyle ikiye bölünen daire, iki ayrı kişi tarafından kullanılmaya müsaittir. Yakup Mona'ya eğer isterse evin diğer yarısını kendisine kiralayabileceğini söyler. Mona pek istekli olmasa da şimdilik daha iyi bir çözümü olmadığından teklifi kabul eder. Mona eve taşınırken apartman komşularıyla da yavaş yavaş tanışmaya başlar. Birbirlerine zerrece benzemeyen apartman komşularının neredeyse tek ortak noktası yeni kiracıya karşı takındıkları tuhaf tavırlardır.

Adeta kimse Mona'yı apartmanda istememektedir. Sanki elbirliğiyle sakladıkları bir sır vardır da aralarına karışmaya gelen yabancıları tehdit olarak görmektedirler. Mona, etrafındaki olayların derinine indikçe hiç kimsenin, hiçbir şeyin ve hatta kendisinin bile göründüğü gibi, en azından göründüğü kadar olmadığını anlayacaktır. Geçmiş hayatların gölgesi bugünkü yaşantıların peşini bırakmayacak, apartmanın her katından başka bir hikaye çıkacaktır.

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Kaynak: Snob Magazin

Dilan Çiçek Deniz, Kusursuz Kiracı, kavga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayranlarını Üzen Haber Geldi! - Son Dakika

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