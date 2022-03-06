İlyas Yalçıntaş Başakşehir'de sahne aldı - Son Dakika
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İlyas Yalçıntaş Başakşehir'de sahne aldı

06.03.2022 15:32
İlyas Yalçıntaş Başakşehir'de sahne aldı

Başakşehir'de konser veren İlyas Yalçıntaş, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Başakşehir'de konser veren İlyas Yalçıntaş, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Sevilen sanatçı, dillerden düşmeyen "İncir" adlı şarkısını Başakşehirli müzikseverlerle birlikte söyledi.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda sevilen sanatçıları Başakşehirli müzikseverlerle bir araya getirmeye devam ediyor. "İncir" adlı şarkısıyla müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen İlyas Yalçıntaş, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde Başakşehirli hayranlarıyla buluştu. Konsere büyük ilgi gösteren Başakşehirliler, sevilen sanatçının dillerden düşmeyen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, konsere eşi ve çocuklarıyla beraber katıldı.

"İncir" ile gönüllere taht kurdu

Sözlerini İskender Külekçi'nin yazdığı, bestesini Orçun Karamuk'un yaptığı "İncir" adlı şarkıyla katıldığı müzik yarışmasında dikkatleri çeken Yalçıntaş, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatçı, gönüllere taht kurduğu "İncir" şarkısını 2015 yılında Behzat Gerçeker& Enbe Orkestrası ile tekrar düzenlemiş ve uzun süre müzik listelerinde birinci sırada yer almıştı. - İSTANBUL

İlyas Yalçıntaş Başakşehir'de sahne aldı
İlyas Yalçıntaş Başakşehir'de sahne aldı

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Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Konser, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin İlyas Yalçıntaş Başakşehir'de sahne aldı - Son Dakika


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