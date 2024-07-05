İngiliz çift Marmaris\'te evlendi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde neredeyse her gün bir yabancı resmi nikah kıydırarak dünya evine giriyor. Geçtiğimiz yıl 24 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenen Mary Louise Ashley ve James Mark Smith çiftinin kızları Katey Smith'te erkek arkadaşı Jake Jackson ile tıpkı anne babası gibi Marmaris'te evlendi. İngiltere'den daha ekonomik olan düğün ve nikah merasimleri için yine 20 yıldır geldikleri İçmeler'i tercih ettiler.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi plajında düzenlenen İngiltere'den gelin damadın aileleri ve arkadaşlarının katılımı ile düzenlenen nikah merasiminde 5 yıllık arkadaşlıklarını evlilik ile taçlandıran genç çift, birlikte çıktıkları ilk tatil olduğu için burada evlenmeyi tercih ettiklerini belirttiler. Babasının kolunda nikah masasına gelen gelini gören damat mutluluk gözyaşlarını tutamazken gelin Kate'in şen kahkahaları, arkadaşları ve ailelerini de mutlu etti.

En yakın arkadaşlarının nikahlarına şahitlik ettiği, 5 yaşından bu yana Marmaris'e tatile gelen 20 yaşındaki gelin Katey Smith-Jackson ve 5 yıldır arkadaşlık yaptığı 23 yaşındaki damat Jake Jackson,"birbirimizi çok seviyoruz, ilk defa birlikte tatile çıktık ve bu anı bu şekilde kutlamak istedik. Bizim için çok güzeldi, çok sevdiğimiz Marmaris'te deniz kenarında hayalini kurduğumuz gibi bir düğün oldu" şeklinde konuştular.

"Bizim adımlarımı takip ediyor olmalarından mutluyuz"

Geçen yıl Nisan ayında İçmeler'de 24 yıllık birliktelik ve 3 çocuktan sonra resmen nikahlanan Mary Louise Ashley ve James Mark Smith çifti de kızlarının mutlu gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Anne Mary Louise Ashley, "Kızımın düğününe katılmak gerçekten çok heyecan verici, kızımı bu yeni macerası için kutluyor ve mutluluklar diliyorum. Ayrıca bizim adımlarımı takip etmeleri de ayrıca bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

İçmeler Plajı'nda denizinin üzerindeki iskelede kıyılan nikahı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü adına Mahmut Mengili kıydı. Mengili nikah cüzdanının uluslararası olduğunu ve ülkelerinde gittikleri nüfus idaresinde kayıtlarını yaptırabileceklerini belirtti. Nikahın ardından yıllardır geldikleri İçmeler'de ki apart otelde düzenlenen düğün seremonisinde eğlencelerine devam eden aileler, sevdikleri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

" Türkiye'de nikah daha ekonomik"

Katey ve Jake'in nikahlarını organize eden ve neredeyse 20 yıldır ailenin tatil yaptığı otelin işletmecisi Nevcihan Eren, "Evlenen çiftimizden, gelin hanım beş yaşından beri otelimizde konaklıyor geçen sene annesi babası burada evlenmeyi tercih etmişti aynı zamanda da tatillerini yapıyorlar. Bu sene de kızını evlendiriyoruz. Bizim için çok duygusal çünkü beş yaşındaki halini burada yüzmeyi öğrendiği halini hatırlayınca insan biraz duygusallaşıyor açıkçası çok mutluyuz" dedi.

İngilizlerin Türkiye'de evlenmeye çok rağbet ettiklerini ifade eden Eren, "İngiltere'deki düğün fiyatları Türkiye'deki fiyatların yarısından daha az. Burada hem tatillerini hem de onlar için önemli olan evliliklerini gerçekleştiriyorlar. Marmaris'te bu konuda çok fazlada rağbet var. Biz de misafirlerimizin isteğini gerçekleştiriyoruz, hem de onların mutlu günlerine ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA