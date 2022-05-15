İrem Derici konserinde kavga çıktı! Polis biber gazı ile müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

İrem Derici konserinde kavga çıktı! Polis biber gazı ile müdahale etti

15.05.2022 09:20

İrem Derici, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde konser verdi. Çok sayıda vatandaşın izlemeye gittiği konserde, bazı izleyiciler arasında belirlenemeyen bir sebeple kavga etti. İki grup emir bariyerleri birbirlerine fırlattı. Çıkan kavga nedeniyle polis biber gazı kullandı. Konser sonrası açıklama yapan Derici, üzgün olduğunu söyledi.

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BARİYERLERİ YERİNDEN ÇIKARIP FIRLATTILAR

Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine İrem Derici'nin sahneden indiği ve konserin yarıda kaldığı öğrenildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sosyal medya hesabından konser anına ilişkin görüntü paylaşan İrem Derici, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bir enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bir haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bir araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi.

İrem Derici konserinde kavga çıktı! Polis biber gazı ile müdahale etti
İrem Derici konserinde kavga çıktı! Polis biber gazı ile müdahale etti
YORUMLAR
500
Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama Konserinde kavga çıkan İrem Derici'den açıklama GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İrem Derici, Konser, Polis, kavga, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin İrem Derici konserinde kavga çıktı! Polis biber gazı ile müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:27 İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
07:31 Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 09:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: İrem Derici konserinde kavga çıktı! Polis biber gazı ile müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement