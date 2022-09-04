Ayrılık Sonrası Kayıplara Karışmıştı! Yaz Sezonunu Eylül'de Açtı

Ünlü oyuncunun o pozuna, "Çok iyi", "Dünyadaki en güzel kadın" gibi yorumlar geldi.

İkili, bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. 2010 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelen oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Kaynak: Snob Magazin

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