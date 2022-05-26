Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı - Son Dakika
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Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı

26.05.2022 15:17

Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser "ahlaksızlığa özendirdiği" öne sürülerek iptal edildi. Bu karara sosyal medyadan tepki yağarken Haluk Levent, Armağan Çağlayan, Metin Uca, Gonca Vuslateri gibi isimler Mosso'ya destek paylaşımlarında bulundular.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı. Belediye tarafından afişleri basılan konser programında bir değişiklik yapıldı ve Melek Mosso'nun adı çıkarıldı. Ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla konseri iptal edilen Mosso, Twitter'da gündem oldu.

"AHLAKSIZLIĞA ÖZENDİREN SANATÇIYA YER YOK"

Bazı sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesini isteyenlerden biri de Anadolu Gençlik Vakfı olmuş ve vakıftan yapılan açıklamada, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" ifadelerine yer verilmişti. Tepkilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Ünlü isimler, Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek oldu

MELEK MOSSO SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Melek Mosso, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" dedi.

Ünlü isimler, Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek oldu

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşen Melek Mosso'ya ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Gonca Vuslateri, Haluk Levent ve Metin Uca gibi isimler hesaplarından yaptığı paylaşımlarla karara tepki gösterdi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

HALUK LEVENT

"Abisinin gülü"

Ünlü isimler, Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek oldu

GONCA VUSLATERİ

"İçimizdeki lunaparkı yıkamayacaklar. Müzik evrenseldir.

Ünlü isimler, Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek oldu

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Melek Mosso candır. Sanatı ve sanatçıyı bitirme, yaşam şekline müdahale tavrını kabul etmiyoruz."

Ünlü isimler, Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek oldu

METİN UCA

"Sanat düşmanı, dinci faşist örgütlenmelerin hedef gösteri cüreti, kirlenmiş bürokratların, valilerin keyfi yasaklarıyla utanca dönüşüyor. Bu rezilliğe alışamayacağım, kabullenmeyeceğim. Melek Mosso'nun yanındayım."

Ünlü isimler, Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek oldu
Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Birisi birisini dinlemek veya dinletmek zorunda mı kardeşim. İstenmiyor isen eyvallah diyeceksin geçeceksin.Şimdi bir ilahi gurubu içkili bir mekanda biz burada ilahi okumak istedik bizi almadılar,ilahi söylememize engel oldular dese ne kadar komik olur değil mi.?işte bu durumda aynen böyle komik.Siz diyorsunuz ki bizim tarzımızı,müziğimizi dinlemek,kabullenmek zorundasınız diyorsunuz öylemi.?Bir insan istenmediği yere neden illaki gitmek ister.O Festivalin formatına uymamıştır belki olamaz mı.? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi! Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!

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Son Dakika Magazin Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı - Son Dakika


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