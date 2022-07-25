İstanbul'da görkemli açılış - Son Dakika
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İstanbul'da görkemli açılış

25.07.2022 14:47
İstanbul'da görkemli açılış

Beşiktaş Levent'te açılışı gerçekleştirilen bin 500 kişilik restoran, eğlence hayatına iddialı bir giriş yaptı.

Beşiktaş Levent'te açılışı gerçekleştirilen bin 500 kişilik restoran, eğlence hayatına iddialı bir giriş yaptı.

Eğlenceyi sevenler için Beşiktaş Levent'teki bir AVM'de geniş konseptli bir restoran açıldı. Bin 500 kişilik restoranda, haftanın 7 günü eğlence programları hazırlandı. Bir birinden ünlü DJ'lerin sahne alması planlanan Hogo Clup İstanbul ile ilgili bilgi veren işletme sahibi Burak Aras, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Hayalindeki mekanın isminin bir hikayesinin olmasını istediğini aktaran Aras, "Çocukken televizyondan izlediğimiz Hugo karakterinden etkilenerek bu ismi koyduk. Bu kadar birikim ve tecrübe olunca yeni bir konseptle yeni bir mekan açmak istedim. İstanbul'da yeni konseptimizle gerek çalışanlarımız gerekse mekanınızla 1 numara olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul'da görkemli açılış - Son Dakika

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