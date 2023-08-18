İstanbul'da rapçilere operasyon: 4 şarkıcı gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da rapçilere operasyon: 4 şarkıcı gözaltına alındı

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:19

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I., CAC olarak adı geçen Ş.T. ve hakkında yakalama kararı bulunan Muti lakaplı M.N.D adlı 4 şarkıcı gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 'Muti' mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ ADINA ŞARKI YAPTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçilerin sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiğini belirledi.

EVDE SİLAH BULUNDU

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle operasyon düzenledi. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.

Heijan ve Muti
Kaynak: İHA

İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul'da rapçilere operasyon: 4 şarkıcı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da rapçilere operasyon: 4 şarkıcı gözaltına alındı - Son Dakika
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