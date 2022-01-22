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İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi - Son Dakika

İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi

22.01.2022 16:36

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den aldığı evlilik teklifini kabul eden ancak istenmeyen gelin olduğu iddia edilen Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile buluştu. Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise'nin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, önceki gün evlilik teklifi aldı. Teklife "Evet" cevabını veren ve yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından ilan eden şarkıcının istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü.

KAYINVALİDESİ İLE YAN YANA

Hakkındaki iddiaya cevap vermeyen Hadise, bugün Mehmet Dinçerler'in kardeşinin bugün gerçekleşecek olan düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi. Gelinin davul zurna eşliğinden evden çıkışına katılan şarkıcı, sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi. Şarkıcının çalan müziğe eşlik ettiği anlar da kameralara yansıdı.

İstenmeyen gelin ilan edilen Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Instagram'da 13,4 milyon takipçisi bulunan Hadise, evlilik teklifi aldığını yayınladığı bir video ile duyurdu. Şarkıcının kısa sürede yarım milyon izlenen videosunda tektaşı da dikkatlerden kaçmadı. Dinçerler'in Hadise'ye aldığı özel tasarım yüzüğün 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

İstenmeyen gelin ilan edilen Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
İstenmeyen gelin ilan edilen Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
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Mehmet Dinçerler, Evlilik, Hadise, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi - Son Dakika Magazin


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