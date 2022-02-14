Kadir Doğulu-Neslihan Atagül Çiftinden Olay Yaratan '14 Şubat' Pozları

Oyuncu Kadir Doğulu'nun son yıllarda gösterdiği gelişim sayesinde Ali Suphi tarafından "dervişlik" mertebesine yükseltildiği ortaya çıkmıştı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün, Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yapması dikkat çekmişti.

Neslihan Atagül, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Kadir Doğulu ile verdikleri romantik pozları paylaştı.

Ünlü çiftin bu pozları sosyal medyayı salladı.

İkilinin bu kareleri kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.

HERKES BANA 'DERVİŞ' DER

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de görüntülenen Kadir Doğulu, "Beni tanıyan herkes bana 'Derviş' der. Şimdi bu konuyu ayaküstü konuşmamız doğru olmaz. Daha sonra çay içerek uzun uzun konuşuruz" demişti.

Peki neydi bu derviş lakabının aslı, nereden çıkmıştı?

Zaten ünlü karı kocanın Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yaptığı biliniyordu ama konunun Bektaşiliğin dışında farklı bir boyutta olduğu iddiası konuşuluyor.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Ali Suphi lakabını kullanan Ali Osmay Güre'ye, aralarında Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de de bulunduğu bir grup ünlü oyuncu ve müzisyen "Baba" diye hitap ediyor.

Onlara göre Bektaşi olabilmek ve kurulan sofralarda yer alabilmek için "baba"dan "nasip almanız" gerek...

"MADDİ VE MANEVİ YARDIMLAŞMA İÇİNDELER"

Rakıya "dem" diyen bu grup aralarında özel bir kardeşlik bağı kurmuş durumda, maddi ve manevi yardımlaşma içinde ve birbirlerini seçilmiş, çok başarılı, özel insanlar olarak görüyor... Erkekler kadınlara bacı diyor.

Evlerinde kurulan sofralar ve şapka ve kıyafetle yaptıkları dua toplantıları saatlerce sürüyor. Zaman zaman toplantılara "kardeşlerimiz" dedikleri çocuklar da katılıyor.

Buluşulan sofranın kuralları bulunuyor, mesela "baba" yemeğe başlamadan kimse başlamıyor, baba konuşmadan kimse konuşnuyor, telefonlara bakılmıyor.

HERKESİN YENİ BİR ADI VAR

Ayrıca herkesin yeni bir adı var; mesela Murat Dalkılıç'ın diğer adı "Keremcan", Tansel Öngel'in ise "Fethican"...

Adını "Kadir" vurgusuyla kullanmaya devam eden Kadir Doğulu ise son yıllarda gösterdiği gelişim sayesinde Ali Suphi tarafından "dervişlik" mertebesine yükseltilmiş.

'DERVİŞ' DİYE SESLENİYORLAR

Bu yüzden yakın çevresi ünlü oyuncuya "derviş" diye sesleniyor. Alim Yapım şirketini kuran Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün de içinde olacağı yeni projeler yapmak, müzik albümleri piyasaya çıkarmak ve bu bilgileri tüm dünyaya yaymak istiyor.

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu kim, nereli, kaç yaşında; Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. 39 yaşındadır.

İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

2015 yılının Şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Meslektaşı Neslihan Atagül ile evlidir.