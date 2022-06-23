Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor

23.06.2022 15:56

Bir süredir kanser tedavisi gören Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından tetkiklerin iyi çıktığını ve lezyonların yok olmaya başladığının müjdesini sevenlerine verdi. Tedavisine evinde devam edileceğini belirten başarılı oyuncu, ilaçlarının dozunun hafifletildiğini de söyledi.

Hamdi Alkan'ın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevilen oyuncu Billur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Hastalığının ortaya çıkışıyla süreci sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Kalkavan, son durumu hakkında müjdeli bir haber verdi.

"SONUÇLARA GÖRE TEDAVİNİN SEYRİ KARARLAŞTIRILACAK"

1 hafta önce Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, "Tomografi ve MR'ım var. Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim. Sonuçlara göre tedavinin seyri kararlaştırılacak. Gönül ister ki 4. kemodan sonra sadece immunoterapi ile devam ederiz" dedi. Paylaşımdan sonra hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutulan Billur Kalkavan, bugün yeni bir paylaşım yaparak sonuçlarını açıkladı.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan güzel haberi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor

"BEYNİM TERTEMİZ, LEZYONLAR ÇÜRÜYOR"

Hasta yatağından çektiği bir fotoğrafı paylaşarak müjdeli haberi veren Billur Kalkavan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yok oluyorlar. Ufak tefek bir şeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok enerjim iyi. Ağrım sızım yok. Hala tek sıkıntım iştah onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum. Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabi ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Bir sürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki bir daha uğramasın. Bye bye pislikler."

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan güzel haberi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan güzel haberi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan güzel haberi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan güzel haberi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan güzel haberi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan güzel haberi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
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Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor - Son Dakika
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