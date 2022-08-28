Karabağ zaferiyle yeniden yazılan türkü yoğun alkış aldı - Son Dakika
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Karabağ zaferiyle yeniden yazılan türkü yoğun alkış aldı

28.08.2022 20:47
Karabağ zaferiyle yeniden yazılan türkü yoğun alkış aldı

-Karabağ zaferiyle yeniden yazılan türkü yoğun alkış aldı Azerin'in "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a asacağız" şeklinde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık" sözleri ile yeniden yorumlaması yoğun alkış aldı Azerin'in "Azerbaycan...

- Karabağ zaferiyle yeniden yazılan türkü yoğun alkış aldı

Azerin'in "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a asacağız" şeklinde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık" sözleri ile yeniden yorumlaması yoğun alkış aldı

TOKAT - Azerin'in "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a asacağız" şeklinde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık" sözleri ile yeniden yorumlaması yoğun alkış aldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında elde ettiği Karabağ zaferi ile "Çırpınırdı Karadeniz" isimli türkü yeniden yorumlanarak yeni sözleri ile sahnelerde okunmaya başlanıldı. Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivalinde sahne aldı. Azerin, "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a asacağız" şeklinde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumunda "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık" sözleriyle yeniden yorumladı. Azerin Tokatlılardan yoğun alkış aldı. Azerin türküyü söylerken Tokatlılar da eşlik etti. Konser boyunca Türk kardeşliğinden bahseden Azerin gönülleri fethetti.

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Karadeniz, Tokat, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karabağ zaferiyle yeniden yazılan türkü yoğun alkış aldı - Son Dakika

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