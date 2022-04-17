Kararında Dekolteyi Severim! Frikik Vermekten Korkarım - Son Dakika

Yoğun istek üzerine ikinci kez aynı hotelde sahne alan Öykü Gürman," İkinci kez burada sahne alıyorum, yoğun istek üzerine. Geçen sahnede bin kişilik bir izleyici kitlesi vardı. Sahneden inip tekrardan sahneye çıkmak zorunda kaldım. Bu mesleki hayatımda ben konservatuarda okurken, lisede yada üniversite de başıma gelen bir şeydi, bis yapmak. Mesleki hayatımda uzun zaman sonra oldu diyebilirim. Hatta çatal ve kaşık sesleri bir daha bir daha kulaklığımı çıkarıyorum, bornozumu giyiyorum. Terlediğim için kuliste soluklanmak istedim. Bir şey mi oldu, dışarıda bir anlaşmazlık mı oldu? dedim. Meğersem beni çağırıyorlarmış tekrardan çıktım. Bu seferde karadeniz türküleriyle tekrardan buluştuk seyircimizle" diye konuştu.

YENİ SINGLE MÜJDESİ

Yeni single müjdesini veren Gürman," 'Ayaz Geceler' Burhan Çaçan, 1990'da meşhur etmişti şarkıyı. Bizim kuşak daha iyi biliyor, gençlerde adapte oldu şarkıya. Güzel tepkiler alıyorum. Seviyorum böyle nameli arabesk vokal tekniğini çok seviyorum. Onu biraz daha flamengo gırtlağıyla birleştirip kendime göre bir ritim arenjesiyle birlikte, arabeskten pop'a türkülerden sanat müziğine azeri şarkılara kadar geniş bir repertuar var" dedi.

ARABESK OKUYAN POPÇULARI BEĞENİYORUM

Arabesk okuyan popçuları beğendiğini söyleyen Gürman," Ben Merve Özbey'i çok beğeniyorum. Simge Sağın'ı çok beğeniyorum. Son olarak 'Sen Affetsen ben Affetmem' i Gülşen söyledi çok koşuma gitti" dedi.

YER ALDIĞIM DİZİLERDE ŞARKI SÖYLEMEYİ SEVİYORUM

"Bergen" filminde Zeynep Farah Abdullah'ın kendi sesiyle Bergen şarkılarını yorumlamasıyla alakalı konuşan Gürman," Ben içinde bulunduğum projelerde şarkı söylemeyi çok seviyorum, şarkıcı olduğum için. Herhangi bir karakteri canlandırırken de o dizinin herhangi bir bölümünde bir şarkıya yer vermek çok hoşuma gidiyor. Söz konusu olan biyografiyse dediğiniz gibi bu tartışma konusu yarattı. Bunu şöyle toparlayabiliriz bence emeğe saygı duymak lazım. O yıllarda Bergen'in söylediği tarz herkesin kabul gören bir vokaldi" dedi.

HERKES İSTEDİĞİNİ GİYMEKTE ÖZGÜR

Son dönemdeki sanatçı arkadaşlarının iddialı sahne kıyafetleriyle alakalı konuşan Gürman," Herkes istediğini giymekte özgür" dedi. Sahne kıyafetlerini cesur ve iddialı bulmuyor musunuz? sorusuna," Elbette cesur. Eğer sahneye çıkan kişi kendisini öyle mutlu hissediyorsa ve kendisini öyle daha iyi ifade edebildiğine inanıyorsa ve bunun içinde bir emek harcamışsa, bunun için estetik bir kaygı var. estetikte güzel demek, dolayısıyla ben bunu çok yanlış bulmuyorum. gülşen çok üreten biri, söz ve müziklerini kendisi yapan biri yıllardır. Ben ona çok saygı duyuyorum, önemli olan bu. Çünkü o üreten biri. Kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa, çokta güzel bir şekilde taşıyor elbiseleri. O yüzden özgür hissetmek ve cesur olabilmek önemli" dedi.

FRİKİK VERİRİM DİYE TEDİRGİN OLURUM

Nişanlınız isterse sahnede dekolte giymemeyi kabul edermiydiniz? sorusuna," Erkek arkadaş ayrı, sevgili, nişanlı, eş ayrı ama ben Öykü olarak kararında dekolteyi seven biriyim. Ben çok rahat edemem, tedirgin olurum. Firikik olabilir diye" diye konuştu.

DÜĞÜN İÇİN TARİH KARARLAŞTIRMADIK

Evlilik tarihiyle alakalı açıklama yapan Gürman,"Pandemiden sonra ben birçok magazin haberini de takip ediyorum, evlenme kararı alan ünlüler var. Çok güzel birliktelikler var ama karar alınıyor tarih verilemiyor. Bizde de böyle oldu" diye konuştu.

Kanal D'nin dijital platformu için kamera karşısına geçen Gürman," Oyunculukla röportajı birleştirdiğim gibi bir şey oldu. Bir bölümde yer aldığım bir şeydi. Hem röportaj yaptık hem küçük çapta bir oyunculuk sergiledik" dedi. Oyunculuğa ara vermediğini söyleyen Gürman," İyi senaryo gelmesi gerekiyor. İyi yönetmen, iyi oyuncular, iyi ekip. Özellikle 'Sen Anlat Karadeniz' den sonra birazcık daha ince eğleyip sık dokuyorum" şeklinde açıklama yaptı.