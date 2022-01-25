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Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor - Son Dakika

Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

25.01.2022 10:27

Geçtiğimiz sene kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedneiyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Karlı havaları artık sevmediğini söyleyen şarkıcı, "Sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor" ifadelerini kullandı.

iki çocuk babası Alişan, geçtiğimiz sene temmuz ayında hastanede koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkıldı. Yaşadığı bu acıyı atlatamayan Alişan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürek yaktı.

"ÜZERİNE DÜŞEN HER KAR TANESİ BENİ KAHREDİYOR"

Bahçesindeki karları paylaşan şarkıcı, vefat eden kardeşini anmayı ihmal etmedi. Şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Eskiden çok severdim... Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne ne kışa ne de yaza..." dedi.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

YEĞENLERİNE SAHİP ÇIKTI

Alişan, 41 yaşında vefat eden kardeşinin iki çocuğuna ve eşine sahip çıktı. Sık sık yeğenleriyle zaman geçiren Alişan, o anları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
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Selçuk Tektaş, Alişan, Medya, kar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor - Son Dakika
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