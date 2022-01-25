Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor

iki çocuk babası Alişan, geçtiğimiz sene temmuz ayında hastanede koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkıldı. Yaşadığı bu acıyı atlatamayan Alişan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürek yaktı.
Bahçesindeki karları paylaşan şarkıcı, vefat eden kardeşini anmayı ihmal etmedi. Şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Eskiden çok severdim... Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne ne kışa ne de yaza..." dedi.
Alişan, 41 yaşında vefat eden kardeşinin iki çocuğuna ve eşine sahip çıktı. Sık sık yeğenleriyle zaman geçiren Alişan, o anları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
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