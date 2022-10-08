Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu, şarkılarının yanı sıra eğlenceli kimliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bir süredir Mike Schrama ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik yolunda ilk adımını attı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Karsu...EVLİLİK TEKLİFİNE EVET DEDİ - Son Dakika

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