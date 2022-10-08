Karsu...EVLİLİK TEKLİFİNE EVET DEDİ - Son Dakika
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Karsu...EVLİLİK TEKLİFİNE EVET DEDİ

08.10.2022 10:38
Karsu...EVLİLİK TEKLİFİNE EVET DEDİ

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan şarkıcı Karsu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. "Evet" cevabı veren sevilen şarkıcı, teklif esnasında çekilen romantik pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu, şarkılarının yanı sıra eğlenceli kimliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bir süredir Mike Schrama ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik yolunda ilk adımını attı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan sevilen şarkıcı, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Teklif esnasında çekilen fotoğrafları 813 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "Evet dedim" notunu yazdı. Şarkıcının kısa sürede beğeni yağan paylaşımına Merve Özbey, Fatma Turgut ve Ebru Şahin'den tebrik yorumunu geldi.

Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Şarkıcı Karsu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı

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Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karsu...EVLİLİK TEKLİFİNE EVET DEDİ - Son Dakika

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