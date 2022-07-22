Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı - Son Dakika
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Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı

22.07.2022 10:57

Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu, uçak tuvaletinde cinsel organını çekip paylaşan Kerimcan Durmaz için yıllar önce, "Adam demeyeyim. Cinsiyetini bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hakarete uğradığını düşünen Kerimcan Durmaz şikayet edince, Ece Erken hakkında 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ece Erken'in iki yıl önce bir televizyon programında Kerimcan Durmaz'a söylediklerinden dolayı başı derde girdi. Erken hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma Kerimcan Durmaz'ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı.

ECE ERKEN: KERİMCAN İÇİN ADAM DEMEYEYİM

Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 Şubat 2020'de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için "Adam, adam da demeyeyim", 27 Şubat 2020'de ise "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" dediği kaydedildi. Ece Erken'in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020'de Durmaz'a hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.

ELEŞTİRİ DİYEREK SUÇLAMAYI REDDETTİ

İfadesi alınan Ece Erken'in savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Ece Erken'e Kerimcan Durmaz'a hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLAMASINDAN TAKİPSİZLİK

Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.

Ece Erken'e Kerimcan Durmaz'a hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı
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Sunucu Ece Erken'e Hapis Şoku! Sunucu Ece Erken'e Hapis Şoku! ECE ERKEN'E KERİMCAN DURMAZ'A HAKARET SUÇUNDAN 3 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİYLE DAVA ECE ERKEN'E KERİMCAN DURMAZ'A HAKARET SUÇUNDAN 3 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine 'Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum' diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı - Son Dakika
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