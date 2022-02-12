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Kibyra'nın kalbinde zumbalı kutlama - Son Dakika

Kibyra'nın kalbinde zumbalı kutlama

12.02.2022 11:57
Kibyra'nın kalbinde zumbalı kutlama

Denizli'de bir grup doğasever, Çameli ilçesi'nden başlayarak Kibyra Antik Kentine doğa yürüyüşü düzenlendi.

Denizli'de bir grup doğasever, Çameli ilçesi'nden başlayarak Kibyra Antik Kentine doğa yürüyüşü düzenlendi. 100 dağcının katılımıyla gün boyu devam eden yürüyüş Kibyra Antik Kenti tiyatrosunda dağcıların yaptığı zumba dansı ile sona erdi.

Denizli'de her hafta farklı bir parkurda doğa yürüyüşü ve tırmanış etkinliği gerçekleştiren spor ve doğaseverler, Çameli ilçesi Kınıkyeri Mevkii'nden başlayarak Burdur Gölhisar ilçesi sınırları içinde bulunan Kibyra Antik Kentine doğa yürüyüşü düzenlendi. 100 lisanslı dağcının katıldığı yürüyüş karlı ve buzlu parkurdan gün boyu devam etti. Yaklaşık 15 kilometre devam eden yürüyüş Kibyra Antik Kenti tiyatrosunda son buldu. Parkuru başarıyla geçen dağcılar antik kentin tiyatrosunda zumba yaparak yürüyüşü taçlandırdı.

"Etkinliğe yaklaşık 100 lisanslı dağcı sporcumuz katıldı"

Kentin farklı doğal güzelliklerine sahip parkurlarında doğa tutkunları ve lisanslı dağcılarla birlikte doğa yürüyüşü ve tırmanışına katıldıklarını belirten İbrahim Yavuz Keskin, "Çameli ilçesi Kınıkyeri'nden başlayarak Kocagöl, Gölhisar'ın Kibyra Antik Kentini dahil ettiğimiz, 15 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptık. Bu etkinliğe yaklaşık 100 lisanslı dağcı sporcumuz katıldı. Bin 800 rakımındaki Kocagöl'e ulaştık. Ancak Kocagöl kuraklık nedeniyle kurumuştu tabi bize engel olmadı. Kibyra Antik Kentine doğru rotamızı belirledik. Arkadaşlarımız yürüyüş sonunda zumba dansı yaptı. Etkinliğimizi dansla taçlanırdık. Gölhisar'ın meşhur çörek otu kahvesini içerip geri döndük" dedi. - DENİZLİ

Kibyra'nın kalbinde zumbalı kutlama
Kibyra'nın kalbinde zumbalı kutlama
Kibyra'nın kalbinde zumbalı kutlama
Kibyra'nın kalbinde zumbalı kutlama

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Gölhisar, Denizli, Burdur, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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