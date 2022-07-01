Kırmızı Oda'da Rol Almıştı! Tartışma Yaratan Sözler - Son Dakika
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Kırmızı Oda'da Rol Almıştı! Tartışma Yaratan Sözler

01.07.2022 13:21
Kırmızı Oda'da Rol Almıştı! Tartışma Yaratan Sözler

Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde hayat verdiği 'Maria' karakteri ile dikkat çeken oyuncu Derya Taşbaşı, City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. "Dijital platformların Türkiye'de yayına başlaması gölgede kalan oyuncular için büyük bir şans" diyen Taşbaşı, tartışma yaratan sözler sarf etti: "İnsanlar son 5 yıldır aynı kişileri ve senaryoları izlemekten bıktılar."

Çıkışta ayaküstü gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu Derya Taşbaşı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Almanya'da doğan ve son 15 yıldır Türkiye'de yaşayan ünlü oyuncu ve sunucu "Anadil seviyesinde İngilizce, Almanca, Türkçe ve orta seviyede Portekizcem mevcut. Her lisan insana dünyaya dair bakış açısı getirir" dedi.

"AYNI SENARYOLARI İZLEMEKTEN BIKTILAR"

Sözlerini sürdüren Taşbaşı, "Dijital platformların Türkiye'de yayına başlaması aslında gölgede kalan oyuncular için büyük bir şans. Aynı zamanda da tv-dijital platform rekabeti, kaliteyi artıracaktır. Bilmiyorum farkettiniz mi? İnsanlar özellikle son 5 yıldır hep aynı kişileri, aynı senaryoları izlemekten bıktılar. Bu açıdan bakarsak finalde kazanan Türk dizi sektörü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Taşbaşı, "Oyunculuk mu, sunuculuk mu?" sorusuna "İkisini de çok seviyorum. İkisini de yıllardır yapıyorum. İkisi de öz evladım gibi" diye cevap verdi.

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

Derya Taşbaşı (d. 24 Mayıs 1985, Mönchengladbach, Almanya), program sunucusu.

1985 yılında Almanya'nın Möchne Gladbach şehrinde doğan Derya Taşbaşı ortaokul ve lise eğitimini Köln'nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayarak, bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul'a geldi.

Projenin sonlanmasıyla Türkiye'de hayatına devam etme kararı alan Derya, İstanbul'da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalışıp, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda yarışma sonuçları ödüllere sahip oldu ve Burslu Milano Domus Akademi de bir dönem okuma şansı oldu.

Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde ilk kamera önü deneyimini yaşarken, oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kolej Günlüğü dizilerinde devam etti. Ayrıca bu sure zarfında çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yerini aldı.

TRT Spor'da 295 bölüm yayınlanan Haydi Spora isimli programın sunuculuğunu yapan Derya Taşbaşı, Kanal 7 ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Uçan Halı programıyla, seyircilere dünyanın en çok merak edilen ülkeleri ve şehirlerinden seslendi. Son olarak da TRT Avaz ekranlarında Türk Halk oyunlarını tanıtan Türk Dansları isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı.

Oynadığı diziler/ filmler

Yıl Yapım Rol Notlar

2008 Recep İvedik 2 Sinema Filmi

2009-2010 Arka Sıradakiler Yasemin TV Dizisi

2010 Kanıt Elif

2011 Kolej Günlüğü Selin

2014 Ötesiz İnsanlar Sinem

2021 Kırmızı Oda Maria (31,33-34, 36)

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Kaynak: Snob Magazin

Kırmızı Oda, Almanya, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızı Oda'da Rol Almıştı! Tartışma Yaratan Sözler - Son Dakika

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