Survivor'un şampiyonu İsmail Balaban, evlilik hazırlığında olduğu nişanlısından ayrılmıştı. Kendini çabuk toparlayan Balaban, gönlünü Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırdı.
Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın kucağında verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi.
Şeker, ''3 ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını verdi.
Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik.'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullandı.
İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Antalya'da çeyiz ürünleri satılan bir pasajda İlayda Şeker ile görülmüştü.
Son Dakika › Magazin › Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları - Son Dakika