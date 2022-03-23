Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları - Son Dakika
Üye Girişi

Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları

23.03.2022 23:25
Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları

Survivor yarışması sayesinde tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorusunu yanıtlayan İlayda Şeker, sevgilisiyle hiçbir yerde olmayan karelerini paylaştı.

Survivor'un şampiyonu İsmail Balaban, evlilik hazırlığında olduğu nişanlısından ayrılmıştı. Kendini çabuk toparlayan Balaban, gönlünü Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırdı.

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın kucağında verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

"ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK"

Şeker, ''3 ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını verdi.

"NE ZAMAN BAŞLADIĞINI ANLAMADIK"

Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik.'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullandı.

ÇEYİZCİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Antalya'da çeyiz ürünleri satılan bir pasajda İlayda Şeker ile görülmüştü.

Survivor aşıkları çok mutlu! İlayda Şeker, Balaban'la hiçbir yerde olmayan fotoğrafını paylaştı
Survivor aşıkları çok mutlu! İlayda Şeker, Balaban'la hiçbir yerde olmayan fotoğrafını paylaştı
Survivor aşıkları çok mutlu! İlayda Şeker, Balaban'la hiçbir yerde olmayan fotoğrafını paylaştı
YORUMLAR
500
Survivor aşıkları çok mutlu! İlayda Şeker, Balaban'la hiçbir yerde olmayan fotoğrafını paylaştı Survivor aşıkları çok mutlu! İlayda Şeker, Balaban'la hiçbir yerde olmayan fotoğrafını paylaştı TAKSİCİLERİN DURAK İSYANI TAKSİCİLERİN DURAK İSYANI

İsmail Balaban, İlayda Şeker, Survivor, Balaban, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:19 Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
21:02 İzel'den yıllar sonra gelen itiraf! Çelik ile neden küstüğünü açıkladı
22:23 Eko İklim Zirvesi öncesi Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz
21:57 ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi
21:55 Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 23:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement