Sefo konserinde gençler birbirine girdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Sefo konserinde kavga çıktı. Konseri dinlemeye gelen gençler birbirine girince, Sefo sahneden uyarmak zorunda kaldı.

Bir ay içinde üçüncü kez Kocaeli'ye gelen Sefo, bu kez Karamürsel'de sahne aldı. Ünlü sanatçıyı dinlemeye binlerce hayranı geldi. Sanatçı zaman zaman hayranları ile düet yaptı. Konserin ortasında ise gençler birbirine girdi. Konseri kesen sanatçı, "Gençler kendinize gelin. Buraya eğlenmeye geldik, kavga etmeye hiç gerek yok. Az önce en güzel eğlenen taraf o taraftı, şimdi kavga ediyorlar. Herkes eğlensin, şarkı söylesin. Kavgaya gerek yok" uyarısında bulundu.

Ardından sahneye çıkan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Bu akşam burada bizleri buluşturan Sefo kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Müziğe yeni bir atmosfer kazandırdı. Yeni bir dille, hepimize yeniden müzik öğretiyor. Hayatı boyunca başarılar diliyorum. Pandemiyi atlattık, zor günler yaşadık şimdi artık eğlenme zamanı. Özellikle rica ediyorum, aramızda ufak çocuklar var. Bu akşam keyfimizi kaçırmayalım. Sizleri çok seviyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Sefo, gecenin sonunda uzun süre alkışlandı. - KOCAELİ