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Kod Adı Kırlangıç'ın 8. bölümünde neler olacak? - Son Dakika
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Kod Adı Kırlangıç'ın 8. bölümünde neler olacak?

Kırlangıç takımı büyük yarışa katılabilmek için Zeynep'in son eleme yarışını kazanması gerekmektedir. Zeynep'in kazanma baskısıyla gece kabuslar görürken, takım arkadaşları ona destek olmaktadır. Aspar ise Zeynep'in moralini bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Şahin ve Müge ise Zeynep'in yarışmasını engelleyebilecekler mi? Kırlangıç takımı büyük yarışa katılmaya hak kazanabilecek mi?

Kod Adı Kırlangıç\'ın 8. bölümünde neler olacak?
30.12.2023 - 22:31,
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'Kod Adı Kırlangıç'ın 31 Aralık Pazar günü saat 18.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 8. bölümünde neler olacak:

Kırlangıç takımının büyük yarışa katılabilmek için tek şansı, Zeynep'in son eleme yarışını kazanmasıdır. Zeynep yarışı kazanmak zorunda olduğu için huzursuzdur.

Gece kabuslar görür, kazanamazsa herkesin hayal kırıklığı yaşayacağını düşünür. Takım arkadaşları ise ona destek olurlar. Aspar ise Zeynep'in moralini bozmak için elinden geleni yapar.

Şahin ve Müge Zeynep'in yarışmasını engelleyebilecek mi?

Kırlangıç takımı büyük yarışa katılmaya hak kazanacak mı?

Kaynak: Magazinkolik
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