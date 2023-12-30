Kod Adı Kırlangıç\'ın 8. bölümünde neler olacak?

'Kod Adı Kırlangıç'ın 31 Aralık Pazar günü saat 18.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 8. bölümünde neler olacak:

Kırlangıç takımının büyük yarışa katılabilmek için tek şansı, Zeynep'in son eleme yarışını kazanmasıdır. Zeynep yarışı kazanmak zorunda olduğu için huzursuzdur.

Gece kabuslar görür, kazanamazsa herkesin hayal kırıklığı yaşayacağını düşünür. Takım arkadaşları ise ona destek olurlar. Aspar ise Zeynep'in moralini bozmak için elinden geleni yapar.

Şahin ve Müge Zeynep'in yarışmasını engelleyebilecek mi?

Kırlangıç takımı büyük yarışa katılmaya hak kazanacak mı?