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Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı - Son Dakika
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Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı

7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino 4 filmi gişede rekor kırdı. Proje, ilk haftanın sonunda 441.251 kişi tarafından izlenerek son 4 yılın en çok açılış yapan komedi filmi oldu.

16.01.2024 - 13:28,
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Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül'ün yer aldığı İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil'in eşlik ettiği Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında en çok izlenen film olarak rekor kırdı.

FİLMİN GALASINA 5 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kolpaçino 4.4'lük filmi 3 günde gişe rekoru kırdı. 7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino serisinin son filmi Kolpaçino 4, geçen cuma vizyona girmişti. Polat Yağcı'nın patronu olduğu Poll Films 2. filmi "Kolpaçino 4.4'lük"le , ilk hafta sonunda 441.251 kişi tarafından izlendi ve vizyona rekorla girdi. Kolpaçino 4, son 4 yılın en iyi açılışını yapan film oldu. Projenin geçtiğimiz hafta yapılan galasına 5 bin kişi katılmıştı.

Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
YORUMLAR (3)
  • Gürhan TUNALI: Kolpaçino Efsanedir... 5 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: kadro harbiden efso 0 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Kolpacino cidden çok harika bir seri son serideki fosiller hariç 0 0 Yanıtla

İbrahim Tatlıses, Kolpaçino, Sinema, Magazin, Son Dakika

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