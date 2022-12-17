Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, yoldan geçen şahsın "ayağıma bastın" diyerek saldırması üzerine ağır yaralandı! Hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, yoldan geçen şahsın "ayağıma bastın" diyerek saldırması üzerine ağır yaralandı! Hayati tehlikesi sürüyor

17.12.2022 16:06

Konser vermek için Ankara'ya giden Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, yolda geçen bir şahısla, "ayağıma bastın" diyerek başlayan tartışmada kafasına çok sayıda darbe aldı. Müzisyen yoğun bakıma kaldırılırken hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Emir Yaşar, M. Doğa Usta, Ahmet Çilingir, Muzaffer Doğan ve Mehmet Dudarık'tan oluşan Piiz grubu, 14 Aralık'ta konser vermek için gittiği Ankara'da korkunç bir olay yaşadı. Konser sonrası telefonla konuşmak için dışarı çıkan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, tanımadığı bir şahıs tarafından "ayağıma bastın" denerek darp edildi. Dudarık'a saldıran kişi yakalanarak gözaltına alındı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesinin ardından genç müzisyen kafatasından aldığı darbeler sonrası hastanelik oldu. Yoğun bakıma alınan müzisyenin sağlık durumu ciddiyetini korurken grubun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Sevgili kardeşimiz, grubumuzun davulcusu Mehmet Dudarık, geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da verdiğimiz konser sonrasında, tanımadığı bir şahsın 'ayağa basma' bahanesiyle sataşması sonrası, arkası dönük bir şekilde telefonla konuşurken saldırıya uğramıştır. Kafasına aldığı çok sayıda darbe sonrası hastaneye kaldırılan davulcumuzun hayati tehlikesi devam etmektedir ve yoğun bakımda bulunmaktadır. Saldırgan şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna ve sevenlerimize üzüntü ile duyururuz."

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Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, yoldan geçen şahsın 'ayağıma bastın' diyerek saldırması üzerine ağır yaralandı! Hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, yoldan geçen şahsın "ayağıma bastın" diyerek saldırması üzerine ağır yaralandı! Hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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