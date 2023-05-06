Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral 3. Charles'ın taç takma törenine gitmedi - Son Dakika
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Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral 3. Charles'ın taç takma törenine gitmedi

06.05.2023 17:48

Hayatlarını anlattıkları belgeselde kraliyetteki yaşamlarını ifşalayan Kral'ın oğlu Prens Harry, bugün gerçekleşen taç giyme törenine katıldı. Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla törene katılmayacağını açıklayan Meghan Markle ise, İngiltere için yüksek öneme sahip davete katılım göstermedi.

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen İngiltere Kralı III. Charles'ın taç giyme töreni gerçekleşti. 70 sene sonra ilk kez gerçekleşen taç giyme törenine katılım sayısı sınırlı tutulurken tüm gözler Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kuran Kral'ın oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ı aradı.

MEGHAN MARKLE, OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN TÖRENE KATILMADI

Çiftin sözcüleri geçtiğimiz gün yaptığı açıklama aileye davetiye geldiğini ancak sadece Prens Harry'nin katılacağı belirtildi. Saray yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan'ın, çiftin iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte California'da kalacağını ve törene katılmayacağını da sözlerine eklemişti. Markle'ın aynı tarihlerde oğlu Archie'nin yaş günü olması ve oğlunun doğum gününün gölgede kalmasını istemediği için katılmadığı belirtilmişti.

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmadı

PRENS HARRY YALNIZ GELDİ

Bugün gerçekleşen törende yapılan açıklamaya yerine getirildi ve eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, babasının taç giyme törenine yalnız katıldı. Meghan Markle'ın konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmadı
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmadı
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Kral III. Charles kraliyet acını giydi, Kraliçe ile balkon konuşması yaptı! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var Kral III. Charles kraliyet acını giydi, Kraliçe ile balkon konuşması yaptı! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var

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Son Dakika Magazin Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral 3. Charles'ın taç takma törenine gitmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral 3. Charles'ın taç takma törenine gitmedi - Son Dakika
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