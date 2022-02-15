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Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı - Son Dakika

Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı

15.02.2022 11:43

Yıllar önce eşine 2 bin 500 TL değerinde bir tektaş yüzükle Berfu Yenenler'e evlilik teklifi ettiği için dillerden düşmeyen Eser Yenenler'den beklenen hamle geldi. Yenenler, eşine bu sefer 85 bin TL değerindeki bir tektaş yüzük hediye etti. Berfu Yenenler ise bu durumu yayınladığı bir video ile tiye aldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Eser Yenenler, 3 yıl önce Firlandiya'da Berfu Yenenler'e 2 bin 500 TL değerindeki bir tektaş yüzükle evlilik teklifi etti. O dönem çiftin evlilik kararı almasından çok Eser'in eşine aldığı yüzük gündem oldu. Yıllardır eşine aldığı yüzükten dolayı adeta alay konusu olan Yenenler, bu sefer paraya kıydı.

EŞİNE YENİ BİR TEKTAŞ YÜZÜK ALDI

İki çocuğunun annesi Berfu Yenenler ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bir otelde baş başa kutlayan Eser Yenenler, yeni bir yüzük alarak sürpriz yaptı. Yenenler'in aldığı yüzüğü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, "Bu zafer hepimizin dostlar" notunu ekledi.

Yıllar önce aldığı tektaş yüzünden alay konusu olan Eser Yenenler, kesenin ağzını açtı

YÜZÜK İÇİN 85 BİN TL ÖDEDİ

Son olarak Çok Güzel Hareketler 2 programının sunuculuğunu üstlenen Eser Yenenler'in eşi için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Eser Yenenler'in yeni aldığı yüzüğe 85 bin TL ödediği söyleniyor.

Yıllar önce aldığı tektaş yüzünden alay konusu olan Eser Yenenler, kesenin ağzını açtı
Yıllar önce aldığı tektaş yüzünden alay konusu olan Eser Yenenler, kesenin ağzını açtı
Eser Yenenler'in eşine yıllar önce aldığı yüzük
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Son Dakika Magazin Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı - Son Dakika
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