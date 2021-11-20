Kumarda 459 bin dolar kaybeden Serdar Ortaç, masa kapatıp tek başına rulet oynuyormuş!

İddialara göre Girne'nin müdavimlerinden olan Ortaç'ın en çok sevdiği ve oynadığı oyun ise rulet.

Serdar Ortaç en çok parayı rulet masasında kaybetti. Uğurlu sayılarının ise 17 ve 33 olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ortaç'ın rulet oynarken masayı kapattırdığı ve tek başına oynamayı tercih ettiği bilgisine de yer verildi. Serdar Ortaç'ın başkalarıyla oynamanın kendisine uğursuzluk getireceğini düşünerek tek başına oynadığı belirtildi.

EN SON PANDEMİ DÖNEMİNDE OYNADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ortaç, geçmişteki kumar bağımlılığı hakkında, "Allah benim belamı versin' zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Serdar Ortaç, "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" şeklinde konuştu.

KAYBETTİĞİ PARA MİKTARI ORTAYA ÇIKTI

Ortaç, daha önce yaptığı açıklamalarda kumar oynadığını itiraf etmişti. En büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu dile getiren Ortaç, "Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam." ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Peker'in yayınlattığı listelerde birçok siyasi, bürokrat, hükümete yakın iş adamlarının ailelerinin yanı sıra sanat camiasından isimlerin de yer aldığı görülmüştü.

Listede dikkat çeken isimlerden biri ise Serdar Ortaç oldu.

İddiaya göre Serdar Ortaç, kumarda tam 459 bin 670 dolar kaybetti.