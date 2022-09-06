Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı

Yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı. İnançer'in tabutu, Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne omuzlarda taşınarak götürüldü. Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

İnançer'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ömer Tuğrul İnançer hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin" dedi.

İKİ ÜNLÜ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Katılımın yoğun olduğu cenazede iki ünlü oyuncu dikkat çekti. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş...

UZUN SÜREDİR ORTALARDA YOKLAR

Uzun süredir ortalarda görünmeyen iki oyuncu da Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde saf tutup dua etti. Özellikle Uğur Pektaş Gamze Özçelik'ten boşandıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.