Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Osman Bey'in İnegöl uğruna ilk adımı ne olacak? - Son Dakika
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Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Osman Bey'in İnegöl uğruna ilk adımı ne olacak?

13.04.2022 14:07

Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 90. Bölümü ile Çarşamba 20.10'da atv'de ekranlara gelecek. Yayınlanan fragmana "Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız! Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!" sözü damga vururken çok sayıda özel sahne izleyicilerle buluşacak.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 90. Bölüm Fragmanı seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı..

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

Devlet olma vakti

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?

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Kuruluş Osman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Osman Bey'in İnegöl uğruna ilk adımı ne olacak? - Son Dakika


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