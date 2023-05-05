Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse, Üvey Anne dizisinin başrollerini paylaşacak - Son Dakika
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Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse, Üvey Anne dizisinin başrollerini paylaşacak

05.05.2023 10:08

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi, ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'de partner olacak. İkilinin yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizisinin çekimi ise Muğla'da gerçekleştirilecek.

Yıllar önce yayınlanan Deniz Yıldızı dizisiyle adını duyurduktan sonra Beni Affet, Kara Sevda, Mehmed Bir Cihan Fatihi, Zemheri ve Bir Peri Masalı gibi projelerde yer alan Hazal Filiz Küçükköse'nin yeni projesi belli oldu.

KUTSİ İLE PARTNER OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Filiz Küçükköse çok sayıda dizi teklifi alan oyuncular arasında yer alıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Küçükköse, ONN Medya'nın ATV için çekeceği Üvey Anne dizisiyle el sıkıştı. Dizinin erkek başrol oyuncusu ise son olarak Annemizi Saklarken'de başrolü oynayan Kutsi oldu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Kutsi, dizide evin babası rolünü oynayacak.

ÇEKİMLER MUĞLA'DA YAPILACAK

Yönetmenliğini Yasemin Erkut Türkmenli'nin yaptığı dizinin çekimleri ise Muğla'da yapılacak. Kadrosunun henüz netleşmediği dizi için düşünülen isimler arasında Aslı Tandoğan ve Ayşegül Günay'ın adı geçiyor.

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Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse, Üvey Anne dizisinde partner olacak Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse, Üvey Anne dizisinde partner olacak

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Muğla, Dizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse, Üvey Anne dizisinin başrollerini paylaşacak - Son Dakika


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