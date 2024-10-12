Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... dizisiyle ekranlara geri dönen Alperen Duymaz canlandırdığı Civan karakterindeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.
GazeteciBirsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iki yıl önce öğretmen Kübra Duymaz ile sessiz sedasız dünyaevine giren Duymaz, baba oldu. Genç çift, dün sabah ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir oğlu olan çift, bebeklerine "Gün" ismini verdi
Eşiyle birlikte doğuma da girdiği öğrenilen ünlü oyuncunun duygusal anlar yaşadığı öğrenildi. Hamilelik haberi daha önce duyulmadığı için Alperen Duymaz'ın hayranları, müjdeli haberi sevinç ve şaşkınlıkla karşıladı.
Son Dakika › Magazin › Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz baba oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?