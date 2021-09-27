Linet fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı

Yunanistan adalarını gezen ünlü sanatçı, startı Kos adasından verdi. Ardından Simi, Rodos ve Minas'a geçen güzel sanatçı bol bol denize girerek stres attı.

Oldukça dinlendiğini ve bol bol kitap okuduğunu belirten Linet, 'Şimdi tatil bitti, artık iş zamanı" diye konuştu.

Ekim ayında Türkiye'nin pek çok şehrinde konserler verecek olan Linet, sahne şovları ve kıyafetleri için çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.