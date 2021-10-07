Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı ayrıldı mı?

"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde rol alan Hande Doğandemir, yeni bir birlikteliğe yelken açtığı öne sürülmüştü. Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde yakınlaştığı Yağız Can Konyalı ile 4 aydır aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Erdal Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu, 'Küvetteki Gelinler' oyununun Türkiye prömiyerine katılan Doğandemir, aşk iddiasına yanıt verdi.

"HAYATIMDA BİRİ OLURSA GÖRÜRSÜNÜZ"

Ünlü oyuncu, "Bunu siz söylediniz. Biz aşk yaşadığımızı söylemedik. Hangi birini yalanlayalım? Olursa görürsünüz zaten. Yağız ile çok iyi arkadaşız, birbirimizi çok seviyoruz. Bizi yan yana da görebilirsiniz. Ama hayatımda birisi olursa yanımda görürsünüz." ifadelerini kullandı.