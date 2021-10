Hüseyin Avni Danyal: Metin karakteri sayesinde "Yargı"dayım

? "Yargı"da canlandırdığınız Metin karakteriyle sizi izliyoruz. Metin, sırları olan bir karakter. Sizce nasıl?

Evet, Metin Amir de herkes gibi içinde sırları olan bir adam. Ayrıca dürüst, vicdan sahibi, merhametli ve herkesten farklı olarak, adalet kavramı onun karakterinin merkezinde duruyor. Eşitlik ve adalet kavramlarını hayatının her noktasına nüfuz ettirmiş, dünyayı bu pencereden gören ve insanlarla böyle bir dünyayı paylaşmak isteyen biri. Hayatının temelini eşitlik ve adalet duygusu üzerine kurmuş. Çevresinde gördüğü aksaklıkları mesleğiyle düzeltebilme imkanına sahip olduğu için, mesleğine aşık... Güzelleştirmeye çalıştığı dünyaya müdahale ederken, en yakınındakilerin, oğullarının da, onun bu mücadelesine eşlik etmelerini bekliyor. En büyük korkusu oğullarının dürüstlükten, adalet yolundan ayrılmaları. Bu anlamda Çınar'dan yaralı...

? Metin, sizin diğer dizilerdeki karakterlerinizden farklı. "Yargı"yı seçmenizdeki etken bu muydu?

Her seferinde, her yeni rolle, seyircinin karşısına farklı karakterlerle çıkmak hem oyuncuyu hem de seyirciyi tatmin eder aslında. Bu oyunculuğun doğasında var ve olmalı. Uzun süre aynı karakteri oynadığınızda, o karakter üzerinize yapışır, monotonlaşır ve oyuncuyu tekrara düşürür. Bunlardan yola çıkarak; mümkün olduğunca, her yeni projede seyirci karşısına farklı bir karakterle çıkmayı tercih ediyorum. Bana gelen tekliflerde, bu durumu önemsiyorum. Metin karakteri güçlü açmazlara sahip, doğurgan biri. "Yargı"ya evet dememde genel olarak hikayenin ve Metin karakterinin rolü büyük.

Eşim ve çocuklarımdan asla vazgeçemem

? Sizin bu hayatta vazgeçemedikleriniz nelerdir?

Somut olarak eşim ve çocuklarım. Onlardan vazgeçemem. Soyut olarak da ilkelerimden vazgeçmemeye gayret ediyorum. Yani olaylar karşısında, ülke gerçekleri karşısında, iş hayatında... İnsanın sergilediği tutarlı olmak durumunu önemsiyorum. Her yeni esen rüzgarda eğilip bükülmeden yaşamaktan vazgeçmemeli insan.

? Diğer rollerinizden "Bulut" artık unutuldu mu? Z kuşağı ile aranız nasıl?

Unutulmadı. Çünkü "Kurtlar Vadisi" tekrar tekrar, eski bölümlerden itibaren yeniden yayınlandı, yayınlanıyor. Başka ülkelerde de izleyiciyle buluştu. Ayrıca internet, sosyal medya sayesinde dizi sürekli gündemde... Pandemi sürecinde insanların bir şeyler izlemeye çok daha fazla zamanı oldu. Sanırım bu dönemde de çok izlendi dizi. Eski izleyicilerin üzerine Z kuşağı da eklendi. Dolayısıyla hala unutulmadı Bulut.

Z kuşağı, bildiğiniz gibi dijital platformları çok sık takip ediyor. Bunu içinde bulunduğum bir dijital projede çok daha iyi anladım. "Şahsiyet" dizisinden sonra bana dönüşlerin büyük bir bölümü Z kuşağıydı. Ayrıca tiyatro oyunlarım sonrası birçok genç arkadaşla yüz yüze iletişim kurabiliyoruz. Gençlerin, içerisinde bulunduğumuz bu tüketim çağında, sanatla bu kadar iç içe olmaları beni mutlu ediyor.

İzleyicinin kendi içine dönmesi de önemli

? Nasıl bir set ortamınız var?

Nitelikli oyuncunun az bulunduğu bu dönemde; bir yanda genç ve yetenekli diğer yanda kendi kuşağımın deneyimli ve başarılı oyuncuları var "Yargı"nın kadrosunda. Senaristimiz Sema Ergenekon, uzun yıllar öncesinden Ankara'dan tanıdığım, kalemine ve duygusuna güvendiğim, sektörümüzün kıymetli senaristlerindir. Yönetmenimiz Ali Bilgin'le yan yana geldiğimiz ikinci proje ve kendisi televizyon sektörünü çok iyi bilen bir yönetmen. Birbirini tamamlayan bir ekibimiz var. Keyifle çalışıyorum.

? "Yargı" ile izleyici de kendini yeniden yargılar mı?

Tüm dünya olarak adalet duygusuna her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz geniş bir dönemden geçiyoruz. Adil bir dünyayı inşa etmek istiyorsak, toplumun her ferdinin kendi iktidar alanında, tutkularından arınıp, hırslarından, egolarından vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Evde, okulda, sokakta, işte, bir arada olduğumuz her ortamda muktedirleri düzeltebilirsek kendimizi yargılamaya gerek kalmaz aslında.

"Yargı", izleyicisine işte bu olmazsa olmaz duyguyu tekrar hatırlatıyor. Eğer izleyici, keyifli vakit geçirmek dışında, kendi içine dönüyor ve kendi vicdan muhakemesini yapıyorsa, kendi dünyasındaki adalet duygusunu sorguluyorsa ne mutlu bize...

Sezon bitmeden sahnede olacağım

? Tiyatroya vakit ayırabiliyor musunuz?

Tiyatroyu çok önemsiyorum ve bildiğiniz gibi benim aslı işim tiyatro. Pandemi sürecinde maalesef tiyatrolar çok zor durumda kaldı. Çok önemli tiyatro emektarları, düşün insanları, gencecik oyuncu arkadaşlarımız zor günler yaşadı ve halen yaşamaya devam ediyorlar. Bu çok üzücü bir durum maalesef. Ben de diğer tiyatrocu arkadaşlarım gibi pandemi süresince sahnelerden uzak kaldım. Genel olarak tiyatroyu hiç bırakmadım ve sahne beni bırakmadıkça ben sahneyi bırakmayı düşünmüyorum. Pandemi öncesi, en son Moda Sahne'de Shakespeare'in "Fırtına" isimli oyununu oynuyordum. Şimdi yeni bir projem var. İnşallah bu sezon bitmeden sahnede, seyirci karşısında olmayı planlıyorum.