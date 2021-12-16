Mahkum'da bugün; Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya başladı mı?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir yandan kederli halde ailesinin yasını tutan Fırat, bir yandan da o güne kadar içeri attırdığı mahkumların önüne yem olma tehlikesindedir. Tüm Türkiye tarafından cani ilan edilen Fırat'a, kendisi bile güvenmiyordur. Fırat ailesinin katili olup olmadığını hatırlamaya çalışırken, koca ülkede onun suçsuzluğuna o güne kadar hep terslediği Cemre inanır sadece ve avukatı olmayı teklif eder.

Yeni hayatına ve kimliğine iyiden iyiye alışan Barış ise Savaş'ın bıraktığı yerden işleri devam ettirmeye çalışır. Ancak bu yeni hayatın bilinmezlikleri onu da zorlayacaktır. Her şey yoluna koyduğunu düşündüğü anda ise beklenmedik bir telefonla sarsılır. Yoksa en büyük düşmanı Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya mı başlamıştır?