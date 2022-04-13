Mahsun Kırmızıgül'le 6 yıllık evliliğini sonlandıran Ece Binay sessizliğini bozdu: Boşanmanın ABD'de olmamızla ilgisi yok - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'le 6 yıllık evliliğini sonlandıran Ece Binay sessizliğini bozdu: Boşanmanın ABD'de olmamızla ilgisi yok

13.04.2022 08:06

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi: "Türkiye'den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir." Binay, Amerika'da kalma sebebinin sahip oldukları Green Card koşullarıyla ilgili olduğunu da vurguladı.

6 yıldır avukat Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül'ün geçtiğimiz haftalarda genç bir kadınla görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler hakkında hiçbir açıklama yapmayan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, evliliklerini tek celsede bitirdi. Beykoz Adliyesi'ne gelen çift, 6 yıllık evliliğini 15 dakikada bitirdi.

KIRMIZIGÜL: EVLİLİĞİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK AMA OLMADI

Adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kırmızıgül,"Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu" ifadelerini kullanırken Ece Binay da "Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık" dedi. Çiftin kızlarının velayeti de anneye verildi.

Mahsun Kırmızıgül ile tek celsede boşanan Ece Binay, hakkındaki iddialara cevap verdi

"BOŞANMAYA KADAR EVLİLİĞİMİZ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM ETTİ"

Uzun süredir kızı Lavin ile yurt dışında yaşadığı için evliliğinden krizler yaşadığı iddia edilen Ece Binay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Binay, şu ifadeleri kullandı: "İddia edilen; evliliğimizin iki yıldır zaten bitmiş olduğu, iki senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim iki yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir. Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum; sahip olduğumuz Green Card'la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimi de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır. Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığımız süreler en fazla iki ya da üç ayı geçmemiştir ve bu bir yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir. Boşanmaya kadar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır."

Mahsun Kırmızıgül ile tek celsede boşanan Ece Binay, hakkındaki iddialara cevap verdi
Mahsun Kırmızıgül ile tek celsede boşanan Ece Binay, hakkındaki iddialara cevap verdi
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Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı Yasak Aşk İddiası Sonrası Boşandılar! Yasak Aşk İddiası Sonrası Boşandılar!

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Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'le 6 yıllık evliliğini sonlandıran Ece Binay sessizliğini bozdu: Boşanmanın ABD'de olmamızla ilgisi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül'le 6 yıllık evliliğini sonlandıran Ece Binay sessizliğini bozdu: Boşanmanın ABD'de olmamızla ilgisi yok - Son Dakika
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