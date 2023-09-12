Konserde şort giydiği için tepki çeken Mahsun Kırmızıgül'den cevap - Son Dakika

Konserde şort giydiği için tepki çeken Mahsun Kırmızıgül'den cevap

Son Güncelleme: 12.09.2023 15:48

Mahsun Kırmızıgül'ün bir konserinde şort giymesi eleştirilere neden oldu. Olayın 1 ay önce yaşandığını söyleyen Kırmızıgül, konser sonrası hayranlarının ısrarıyla sahneye çıktığını ve böyle bir saygısızlık yapmadığını söyledi.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Mahsun Kırmızıgül'ün bir sahnesinde şort giymesi tepki çekti. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, konser sonrası hayranlarının ısrarıyla sahneye çıktığını sevenlerine böyle bir saygısızlık yapmadığını söyledi.

"KONSER SONRASI ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA ISRARLA SAHNEYE ÇAĞIRDILAR"

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından konser sonrası sahneye şortla çıktığı için seyircilerden "Siz beni yaktınız. Şimdi 'sahneye şortla çıkmış' diyecekler" dediği anı paylaşan Kırmızıgül eleştirilere şu sözlerle cevap verdi: Sosyal medyada yaklaşık bir ay önce sahnede şort giymemle ilgili şimdilerde eleştiriler yapılıyor. Olay şöyle oldu. Bodrum sahnesinde program bitince sahneden indim ve üstümdeki sahne kostümlerimi günlük giydiğim kıyafetlerle değiştirdim. Yaklaşık 8-10 dakika sonra kulisin arka kapısından çıkarken, mekanı hınca hınç dolduran değerli dinleyicilerim bir daha çıkmam için ortalığı adeta yıktığını gördüm."

Sahneye şortla çıktığı için linç edilen Mahsun Kırmızıgül'den cevap: Görüntü konser sonrası çekildi, dinleyicilerden özür dilemiştim

"DİNLEYİCİLERDEN KIYAFETİM İÇİN ÖZÜR DİLEDİM"

Seyircinin beni tekrar sahneye çağırdığını duyar duymaz, üstüme bir ceketi son anda giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım. Dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Buda böyle biline."

Sahneye şortla çıktığı için linç edilen Mahsun Kırmızıgül'den cevap: Görüntü konser sonrası çekildi, dinleyicilerden özür dilemiştim
Sahneye şortla çıktığı için linç edilen Mahsun Kırmızıgül'den cevap: Görüntü konser sonrası çekildi, dinleyicilerden özür dilemiştim

Mahsun Kırmızıgül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde şort giydiği için tepki çeken Mahsun Kırmızıgül'den cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konserde şort giydiği için tepki çeken Mahsun Kırmızıgül'den cevap - Son Dakika
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