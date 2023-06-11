MasterChef All Star'da yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu - Son Dakika
Üye Girişi
MasterChef All Star'da yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu

MasterChef All Star'da yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu

11.06.2023 13:38

MasterChef Türkiye yarışması All Star formatıyla yeniden başladı. Yeni sezonun fragmanında Somer Sivrioğlu'nun yer almaması dikkat çekti ve yerine Yılmaz Öztürk jüri üyesi olarak tanıtıldı. Şef Yılmaz Öztürk, Türkiye'nin önde gelen otellerinde çalıştıktan sonra kendi restoranını açtı ve birçok ödül kazandı.

Uzun zamandır jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasıAll Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.Yayınlandığı günden itibaren MasterChef Türkiye programına damgasını vurmuş birçok isim, yeniden yarışmanın kadrosuna dahil oldu.

SOMER ŞEF'İN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Masterchef All Star yayınlanan fragmanında ise bir isim dikkat çekti. 14 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olanprogramın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı. Mehmet Şef ve Danilo Şef'in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu'nun olmaması çoğu kişinin dikkatini çekmişti.

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

YENİ JÜRİ YILMAZ ÖZTÜRK OLDU

Merakla beklenen programın 1. bölüm tanıtımına yine Somer Sivrioğlu yer almadı ve yeni bir şef tanıtıldı. MasterChef All Star'ın yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu. Somer Şef'i göremeyen kullanıcılar program hesabını soru yağmuruna tuttu.

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

ŞEF YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu. Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

Merakla beklenen fragman yayınlandı! Masterchef All Star'ın yeni jüri üyesi belli oldu
YORUMLAR
500

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Ekrem İmamoğlu'na açık açık "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" diye soruldu: Benim aday olduğum tek şey var
13:18 Ekrem İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP genel başkanlığına aday mısınız?
13:19 HDP ve Yeşil Sol Parti'den seçim sonuçları hakkında bildiri! Öz eleştiri yaptılar
13:15 HDP ve Yeşil Sol Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin bildiri! Öz eleştiri yaptılar
12:51 Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak 53 yıl sonra Avrupa'da kupa hasretini dindirdi
12:47 53 yıllık özlem sona erdi! Manchester City kazandı, Pep Guardiola rekor kırdı
12:06 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi
12:01 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi
11:55 TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi Banka'nın internet sitesine eklendi
11:53 TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi Banka'nın internet sitesine eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 13:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: MasterChef All Star'da yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement