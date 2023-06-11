MasterChef All Star'da yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu

Uzun zamandır jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasıAll Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.Yayınlandığı günden itibaren MasterChef Türkiye programına damgasını vurmuş birçok isim, yeniden yarışmanın kadrosuna dahil oldu.

SOMER ŞEF'İN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Masterchef All Star yayınlanan fragmanında ise bir isim dikkat çekti. 14 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olanprogramın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı. Mehmet Şef ve Danilo Şef'in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu'nun olmaması çoğu kişinin dikkatini çekmişti.

YENİ JÜRİ YILMAZ ÖZTÜRK OLDU

Merakla beklenen programın 1. bölüm tanıtımına yine Somer Sivrioğlu yer almadı ve yeni bir şef tanıtıldı. MasterChef All Star'ın yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu. Somer Şef'i göremeyen kullanıcılar program hesabını soru yağmuruna tuttu.

ŞEF YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu. Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.