MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları - Son Dakika
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MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları

18.04.2022 16:12

MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Yeni bir aşk yaşamaya başlayan Danilo Zanna'nın sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı. İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

"OĞULLARI İÇİN HER ZAMAN BİR ARADA OLACAKLAR"

İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşkı ortaya çıktı

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süredir özel hayatı merak konusu olan Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş pozlarına Snob Magazin ulaştı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Zanna'nın yeni sevgilisinin adının Eda Alkaya olduğu öğrenildi.

Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşkı ortaya çıktı

DOĞUM GÜNÜNDE SARMAŞ DOLAŞ POZ!

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. İtalyan şef Danilo Zanna'nın bu pozlarını görenler, "Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Danilo Zanna'nın, aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşkı ortaya çıktı

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşkı ortaya çıktı

Danilo Zanna, Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, çektiği keyifli videoları paylaşıyor. Danilo Zanna, 3 sezondur MasterChef Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yapıyor.

DANİLO ZANNA ÖZEL HAYATI

MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten Aralık 2021'de boşanmıştı. Danilo Zanna'nın bu evlilikten Zeno Tibet adında bir oğlu bulunuyor.

Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşkı ortaya çıktı

EDA ALKAYA KİMDİR?

MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilen Eda Alkaya sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya hesabı gizli olan Alkaya hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Eda Alkaya'nın üniversite öğrencisi olduğu tahmin ediliyor.

MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
YORUMLAR
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Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, İtalyan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları - Son Dakika
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